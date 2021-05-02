شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد.. عدد مستخدمي «توكلنا» يتجاوز الـ 20 مليون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تخطّى عدد مستخدمي تطبيق (توكلنا) في رقم قياسي جديد حاجز الـ 20 مليون مستخدم، محققا نمواً في عدد “المستخدمين الجدد” خلال الشهرين الماضيين تجاوز الـ 3 ملايين مستخدم.

وتعكس هذه الأرقام والإحصائيات حجم الاهتمام الذي يحظى به التطبيق بصفته أحد الحلول الرقمية التي قدمتها (سدايا) للإسهام في احتواء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والمحافظة على صحة المجتمع.

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.