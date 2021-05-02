شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: كل مواطن سيكون له طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته وتغطية تأمينية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، أن كل مواطن سيكون له تغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية في المملكة.

وقال الربيعة، خلال حديثه اليوم، في جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”، “إن كل مواطن سيكون لديه أيضاً طبيب مختص لمتابعة حالته وحالة أسرته”.

وأوضح أن مهمة هذا الطبيب ستكون الاطمئنان على صحة المواطن ليكون هناك رعاية استباقية ومتابعة أولية لحالة كل مواطن حفاظاً على صحة المواطنين.

وتابع الدكتور توفيق الربيعة أن كل مواطن سيكون له تغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية أيضا حتى المواطنين ممن لديهم تأمين تجاري.