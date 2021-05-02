شكرا لقرائتكم خبر عن التربية العراقية: إنهاء العام الدراسى يرجع إلى اللجنة العليا للصحة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية بالعراق، اليوم السبت، أن مصير العام الدراسي الحالي مرتبط بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "تعليق الدوام الحضورى فى المدارس، أو انهاء العام الدراسى، أو زيادة عدد ايام الدوام الحضورى، أو الابقاء على ما هو عليه الان، يتعلق بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف فاروق، بحسب" السومرية نيوز" أن "وزارة التربية، لم تستأنف الدوام الحضورى بعد نصف السنة، إلا بعد أن قدمت مقترحات الى اللجنة العليا وتمت الموافقة عليها من قبل الأخيرة".

وأكد، أن "كل ما يتعلق بالدوام الرسمى فى أى مؤسسة حكومية في البلاد، يرتبط بقرارات اللجنة العليا"، لافتاً إلى أن "جميع الوزارات والمؤسسات والمواطنين مرتبطون بقرارات اللجنة العليا الحالية وما ستصدره لاحقا".