شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: السلالة البريطانية هى المهيمنة حاليا بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمان الله المسعدي اليوم السبت أن السلالة البريطانية المتحورة للفيروس التاجي هي السلالة المهيمنة حاليا بالبلاد بأكثر من 80 %.

وأضاف المصدر ذاته - في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن هذه الطفرة استهدفت بصفة واسعة الفئة العمرية من 30 إلى 50 سنة، وأدت إلى ارتفاع كبير في عدد المحتجزين بأقسام الإنعاش بالمستشفيات، وتسجيل أعداد كبيرة من الوفيات.

وكانت تونس، قد أعلنت مؤخرا عن تعليق وصول المسافرين إلى ميناء حلق الوادي البحري من 3 إلى 21 مايو بسبب كورونا، وكان رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح بتونس الهاشمي الوزير، أكد أن مخزون اللقاح المضاد لفيروس كورونا في حدود 420 ألف جرعة لقاح في الصيدلية المركزية ومراكز التلقيح، من بينها 100 ألف جرعة ''استرازينيكا''.