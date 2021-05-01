"حماس" تهاجم محمد رمضان: غزة ليست وكرا للمخدرات.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدير دائرة الإنتاج الفني في الحركة، محمد أبو ثريا، للموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، مساء اليوم السبت، إن حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في المسلسل المصري "موسى، والذي يدور جزء منه في غزة، في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي.

وتابع أبو ثريا:

هناك استهداف لقطاع غزة، تارة عبرالتطبيع الفني مع إسرائيل، وتارة عبر استهداف قطاع كونه محورا للمقاومة في محاولة لتشويه الحقائق والتاريخ، وبعض الأشقاء في مصر، وهم لا يمثلون الشعب المصري، يزجون باسم غزة ويجعلونها وكرا لتهريب المخدرات، الأمر الذي نؤكد أنه عار عن الصحة.

ورفض المسؤول في الحركة اعتبار ما جاء في المسلسل سقطة فنية، موضحا أنه "لا يمكن أن تكون هذه الأعمال سقطات، وما رأيناه من محمد رمضان خطة ممنهجة سواء بالتطبيع مع إسرائيل، كما رأيناه في حفلات إسرائيلية، أو في مسلسلات تستهدف الفلسطينيين"، مطالبا صناع الدراما العربية والمصرية بإظهار صورة الشعب الفلسطيني بشكل مشرف دون تشويه.