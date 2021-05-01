في يوم العمال.. الأمم المتحدة تحتفي بمهندسة وحكم سوريتين.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المهندسة صفاء نوفل في تصريح لـ "سبوتنيك" اليوم أنها تعمل رئيسة لشعبة صيانة خطوط التوتر المتوسط في شركة كهرباء حمص (وسط البلاد)، وفي أعمال إعادة إصلاح الخطوط المدمرة وتصميم البرامج الخاصة بذلك".

وحول طبيعة عملها الصعبة والخطيرة قالت نوفل: "لا توجد خطورة خلال العمل على الرافعة، لكن الخطورة قد تكمن في الأرض الوعرة، التي تكثر فيها الأفاعي ما يجعل المشي على الأرض مزعجا وخطرا بحكم عملنا المتعلق بخطوط التوتر 20 ك.ف الموجودة في الأماكن البعيدة عن السكان".

وحول نظرة العائلة والوسط المحيط لعملها قالت: "لم يكن هناك تقبل من عائلتي فحسب بل وتشجيع أيضا أما في العمل فكان هناك استغراب واستهجان في بداية الأمر، لكن بعد النزول إلى الميدان بدأت النظرة تتغير".

مهندسة كهرباء سورية © Sputnik . MOUHAMED NADJM

مهندسة كهرباء سورية © Sputnik . MOUHAMED NADJM

مهندسة كهرباء سورية © Sputnik . MOUHAMED NADJM

مهندسة كهرباء سورية © Sputnik . MOUHAMED NADJM 1 / 4 © Sputnik . MOUHAMED NADJM مهندسة كهرباء سورية

وأشارت نوفل إلى أن دور المرأة كبير إلى جانب الرجل في الظروف الصعبة وقالت: "أولا أوجه تحية إلى نساء العالم وكما نعلم فالمرأة هي التي بنت ألمانيا بعد الحرب، لذلك فدورها مهم جدا في كل الظروف وهو دور مضاعف خلال الحروب أما بالنسبة للمرأة السورية فليس غريبا عنها أن تعطي كل جهدها لبلدها وتعمل في المجال الذي تحبه".

وأردفت: "المرأة تربي الأجيال ولهذا عندما تكون قوية ونشيطة فمن المؤكد أن هذا الشيء سينعكس على بيتها أولا وعلى المجتمع ثانيا".

كما نشر المكتب الأممي صورة للحكم الدولي بكرة القدم السورية ربا زرقا وعرف بها بالقول: "إنها أول امرأة آسيوية تحصل على شارتين دوليتين في كرة القدم وكرة الصالات كما كانت عضواً في المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات وأصبحت حكما فيما بعد، وفي عام 2017 حصلت ربا على شارة الحكم الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)".

وأشار المكتب إلى أن الصور التي تضمنها المعرض قدمتها البعثات الدائمة ومكاتب المراقبين الدائمين في جنيف عن نساء في بلدانهن، ساهمن في تحطيم القوالب النمطية المتجذرة وأثبتن أن جميع الوظائف متاحة للجميع رجالاً ونساء على حد سواء.

وبدأت زرقا مسيرتها الرياضية كلاعبة كرة قدم في نادي المحافظة (دمشق) في عام 2002، لتنتقل بعدها إلى منتخب سوريا لكرة القدم، وتوجهت للتحكيم ونالت الشارة الدولية عام 2017 وقامت بتحكيم العديد من المباريات منها نصف نهائي ونهائي كأس الجمهورية والدوري الممتاز وتطمح للتحكيم في كأس العالم.