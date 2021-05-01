الأردن يدين "المضايقة الإسرائيلية" للمصلين المسيحيين قرب كنيسة القيامة والاعتداء على البعض

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الخارجية الأردنية بيانا عبر "تويتر" قالت فيه: "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام الشرطة الإسرائيلية بمضايقة المسيحيين في محيط كنيسة القيامة في القدس المحتلة".

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز: إن المملكة تدين وترفض قيام الشرطة الإسرائيلية بإعاقة وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة للمشاركة في احتفالات سبت النور، والإعتداء على عدد منهم.

واعتدت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم السبت، على عشرات المصلين المسيحين عند "باب الجديد" وداخل أزقة البلدة القديمة، قرب كنيسة القيامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة؛ وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى الكنيسة لإحياء عيد "سبت النور".

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ويحيي الفلسطينيون، من الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الشرقي، يوم "سبت النور"،

وتبدأ الاحتفالات بعيد الفصح المجيد، غدا الأحد، بعد صيام استمر أربعين يوما.

ورغم كل المعوقات الإسرائيلية، سارت فرق الكشافة، إيذانا باستقبال النور الذي سينتقل عبر الشموع والفوانيس إلى كل الكنائس الفلسطينية؛ ومن ثم عبر المعابر الحدودية إلى كل كنائس العالم.

وعززت قوات الأمن الإسرائيلية من وجودها العسكري في محيط وداخل البلدة القديمة في القدس الشرقية؛ قبيل بدء الاحتفالات بسبت النور.