إعلام: واشنطن حسمت عودتها للاتفاق النووي وإسرائيل تطالبها بتعويضات

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، أن هناك تقديرات لدى المؤسسات العسكرية والسياسية في إسرائيل، بأن واشنطن حسمت أمرها بالعودة للاتفاق النووي مع إيران، حيث تستعد إسرائيل لذلك بقوة.

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ورأت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حسمت إعلان عودتها للاتفاق النووي بأسرع ما يمكن، وبأن إسرائيل بدأت في الاستعداد لبلورة قائمة طلبات أمنية أو تعويضات من الجانب الأمريكي بعد التوقيع على الاتفاق.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن النقاشات الثنائية بين الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، تناولت تحسين قدرات إضافية لسلاح الجو الإسرائيلي، فيما تم التوافق أيضا على الاستعداد لمعالجة مشتركة لتهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، والتي تشكل خطرا على الدولتين، خاصة إسرائيل.

ويذكر أن وفدا إسرائيليا يتواجد في العاصمة الأمريكية، واشنطن، لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني، يضم كل من رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، تامير هايمن.