روسيا: الجمعة المقبلة جولة جديدة لمفاوضات فيينا

الكويت - هبة التوبجي - اختتمت في فيينا الجولة الثالثة من المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني، اليوم السبت، مع تقدم ثابت في المفاوضات.

وقال مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف، “تم تحديد الجمعة المقبلة كموعد لجولة جديدة من المفاوضات”.

كما أضاف “لا نتوقع اختراقا في المفاوضات النووية مع إيران قريبا”، مبيناً أن “كل المؤشرات تقودنا إلى توقع نتيجة نهائية ستكون ناجحة وخلال بضعة أسابيع”، وفقا لـ”العربية”.

وكانت كافة الأطراف المشاركة، أكدت سابقا أن الطريق أمام التوصل لاتفاق يعيد واشنطن وطهران إلى الاتفاقية المبرمة عام 2015، أمر يحتاج وقتا وصبرا، لما فيه من تفاصيل وتعقيدات لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات الأميركية التي يفوق عددها الـ 1600.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مساء أمس أن المفاوضات غير المباشرة بشأن عودة واشنطن وإيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي تقف “في منطقة غير واضحة المعالم” حتى الآن، ملمحا إلى صعوبات عدة رغم الجدية، وحسن نية كافة الأطراف، في التعاطي مع هذا الملف.

كذلك، وصف مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، المفاوضات بأنها مُرضية وإيجابية رغم الصعوبات والخلافات في وجهات النظر.

وتتناغم تلك المواقف مع ما أكده أمس الوفد الإيراني من فيينا، بأن “هناك صعوبات لم توجد لها حلول بعد”، ما يشي بأن جولة رابعة ستعقد لاحقا أيضا.