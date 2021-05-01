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أميركا: لا حل في اليمن دون دعم السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أكدت الخارجية الأميركية، السبت، أنه لا حل في اليمن من دون دعم .

وقالت في تصريحات خاصة لـ”العربية/الحدث”، إنه يجب أن يتوقف الحوثي عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية.

كما شددت على أن أولويتها في اليمن تقديم المساعدات والتوصل لحل سياسي، وفقا لـ”العربية”.

جاء كلام الخارجية بعدما رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، بتصريحات الأمير ودعوته لوقف إطلاق النار في اليمن، معتبراً إنهاء الحرب في اليمن سيساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وأمنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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