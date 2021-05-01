الصحة السعودية توجه نصيحة ثمينة للمواطنين الراغبين فى السفر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن استكمال التحصينات عند فتح السفر الدولي مهم جدأ.

إلا أنه أكد أن استكمال التحصينات لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر لدى سفرهم إليها.

ونصح عسيري السعودين الراغبين في السفر بضرورة الاستفسار أولا عن إجراءات الدول المراد السفر إليها حتى لا يضيع المسافر أسبوعا في الحجر.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة السعودية إن أكثر من 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وفي 17 من شهر أبريل/نيسان المنصرم، أثارت الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، الكثير من التساؤلات حول عودة الرحلات الدولية والسفر خارج المملكة للسعوديين بلا قيود بعد تغريدة نشرتها أدت إلى تفاعل كبير على "تويتر".

ونشرت الشركة تغريدة قالت فيها "جهزتوا الشنط؟" في إشارة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر إلى الخارج بلا قيود، بعد تعليق دام أكثر من عام منذ انتشار جائحة كورونا عالميا، بحسب قناة "العربية.