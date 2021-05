الاتفاقية التجارية بين الأردن وبريطانيا تدخل حيز التنفيذ اليوم السبت

دبي - محمود عبدالرازق - وقد رحب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، جيمس كليفرلي، بالاتفاقية التجارية بين الأردن والمملكة المتحدة، معتبرا أنها خطوة مهمة، تدعم نشاط الشركات البريطانية والأردنية، وتضمن استمرار نمو وازدهار صداقة البلدين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية في العاصمة عمان، اليوم، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن "الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة الأردن تدخل حيز التنفيذ".

