شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم "داعش".. بارزاني يؤكد ضرورة بقاء التحالف الدولي في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم السبت، أن تنظيم "داعش" ما زال يشكل خطرا حقيقيا على العراق، مشيرا إلى ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق لمحاربته.

وقال في بيان صحفي: "بأسف بالغ، استشهدت ليلة أمس كوكبة من أبطال قوات البيشمركة، وأصيب آخرون بجروح، بعد أن شن إرهابيو داعش هجمات إرهابية على مواقع البيشمركة الأبطال في حدود بردي - آلتون كوبري".

وأضاف: "لطالما أكدنا بأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا وخطرا حقيقيين في الكثير من مناطق العراق، ولا سيما في المناطق الكردستانية، خارج إدارة حكومة الإقليم".

وبين أن "تنظيم داعش يستغل الفراغ الأمني في الحدود الإدارية لتلك المناطق، وعليه نجدد التأكيد على أهمية تفعيل التعاون الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة هناك".

وأشار مسرور بارزاني إلى "ضرورة أن يواصل التحالف الدولي تدريب ومساعدة قوات البيشمركة والجيش العراقي، والبقاء في العراق للتصدي إلى تنظيم داعش وإنهاء التهديدات الإرهابية المستمرة على إقليم كوردستان والعراق عموما".