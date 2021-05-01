الشرطة الإسرائيلية تفض تظاهرة منددة بالاستيطان في القدس وتعتدي "بعنف" على فلسطيني... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية التي ذكرت أن قوات الشرطة تعمل على تفريق المتظاهرين باستخدام وسائل تفريق أعمال الشغب.

وتصدر السلطات الإسرائيلية قرارات إخلاء بحق عشرات العائلات الفلسطينية بحي "الشيخ جراح" من منازلهم لصالح مستوطنين، وهي القرارات التي يقول فلسطينيون إنها تأتي ضمن مخطط لتهويد القدس.

في سياق متصل، أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، عناصر الشرطة الإسرائيلية وهي تعتدي على شاب فلسطيني بتوجيه لكمات متتالية إلى وجهه، خلال عملية اعتقال "عنيفة"، في منطقة راس العامود بالقدس الشرقية.

وكانت مواجهات قد اندلعت في باب العامود خلال الأيام الماضية، بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين قد أسفرت عن إصابة عشرات المقدسيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واعتقال عدد منهم.