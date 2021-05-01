مسؤول لبناني: 7 أطنان من الأسماك النافقة تم بيعها للمواطنين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال علوية: "بحسب ما نحن أكيدون منه، لقد تم العثور على 80 إلى 90 طنا من الأسماك النافقة، وتم تحويل أكثر من 7 أطنان منها إلى السوق وبيعها إلى المواطنين بالأيام الماضية من قبل مجهولين على أساس أن السمك تم اصطياده ولكنه نافق وغير صالح للاستهلاك البشري وهو خطر على الصحة"، وفقا لما نقلته وكالة "شفقنا لبنان".

نفوق أسماك لبنان © AFP 2021 / JOSEPH EID

نفوق أسماك لبنان © AFP 2021 / JOSEPH EID

نفوق أسماك لبنان © AFP 2021 / JOSEPH EID

نفوق أسماك لبنان © AFP 2021 / JOSEPH EID 1 / 4 © AFP 2021 / JOSEPH EID نفوق أسماك لبنان

وتم تداول مقاطع فيديو لكميات كبيرة من الأسماك النافقة على ضفاف بحيرة القرعون المتصلة بنهر الليطاني في لبنان، لا يقل وزنها عن 40 طنا في غضون أيام قليلة، وهو رقم وصفه صيادون في القرعون بأنه غير مسبوق، وطالبوا سلطة نهر الليطاني بالبحث عن السبب وملاحقة أي شخص يقوم بإلقاء مياه المخلفات والعوادم في البحيرة.