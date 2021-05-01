منظمة إنسانية تتهم البحرية الليبية بالاعتداء على مهاجرين في عرض البحر.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت منظمة "سي واتش انترناشيونال" الألمانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو لقوات البحرية الليبية، وهي تضايق قارب مطاطي كان على متنه مهاجرون من جنسيات مختلفة.

وأرفقت الفيديو بعبارة "شاهدنا يوم الجمعة، اعتداء عناصر من حرس السواحل على المهاجرين على متن زورق مطاطي في عرض البحر".

وعقبت المنظمة، بأن حرس السواحل يضربون الناس في زورق مطاطي ليقوموا بإعادتهم إلى ليبيا، ضد إرادتهم، نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

هذا أعلنت القوات البحرية الليبية، في وقت سابق، إنقاذ 132 مهاجرا غير شرعي، أغلبهم من الجنسيات الأفريقية، كانوا على متن زوارق مطاطية في طريقهم نحو السواحل الأوروبية.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، ظهر اليوم السبت، عن الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في بلاده تمكنوا، مساء السبت، من إنقاذ المهاجرين في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية، وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين.

وذكر الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم 132، بينهم 5 نساء وجنسياتهم من باكستان وإريتريا ومصر والسودان وتونس وسوريا وغانا ونيجيريا.