مصر تعلن التعاقد على 10 ملايين جرعة من لقاح"سبوتنيك V" الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان لموقع "اليوم السابع" المصري.

وقال مجاهد: "تم تحويل المبالغ المالية للجانب الروسى الخاصة بعملية توريد اللقاح".

في سياق متصل، لفت المتحدث باسم الصحة المصرية إلى أن الوزارة تعاقدت أيضا على شراء 4 ملايين جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" ستصل مصر الربع الأخير من العام الجارى.

وفي وقت سابق اليوم كشفت وزارة الصحة المصرية أن 750 ألف مواطن تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا (سينوفارم واسترازينكا)، من بين 1.9 مليون سجلوا على منصة الوزارة للحصول على اللقاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه سيتم استقبال 1.7 مليون جرعة من لقاح استرازينكا يوم 9 مايو/آيار المقبل من الاتحاد العالمى "جافى" كما سيتم استقبال مليون جرعة جديدة من لقاح سينوفارم.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 1021 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة وفاة.