مصر... تطعيم 750 ألف من بين مليونين سجلوا لتلقي اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة لموقع "اليوم السابع".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وبحسب مجاهد ارتفع عدد المسلجين لتلقي اللقاح إلى 1.9 مليون مواطن، وحتى الآن تم تطعيم 750 ألفا منهم بالجرعتبن الأولى والثانية.

وأضاف أن عدد المسجلين يوميا للحصول على لقاح كورونا ارتفع من 20 ألف إلى 75 ألف يوميا.

وأكد المتحدث باسم الصحة المصرية أن لقاحات كورونا متوفرة، ولدى الوزارة 2.5 مليون جرعة حاليا.

وشدد مجاهد على أن "هناك تدفقات من اللقاحات سيتم توريدها إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة ستساهم فى زيادة عدد الأشخاص المطعمين بلقاح كورونا".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 1021 إصابة جديدة بكورونا و61 حالة وفاة.