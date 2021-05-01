شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي مكة وحائل.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي منطقة مكة المكرمة وحائل بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن الدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل ) حتى الساعة 8 مساءً.

كما تشمل الحالة الجوية فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على ( أضم، الطائف، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً.

كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل) حتى الساعة 8 مساءً.