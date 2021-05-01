شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي مكة وحائل.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي منطقة مكة المكرمة وحائل بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأعلن الدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل ) حتى الساعة 8 مساءً.
كما تشمل الحالة الجوية فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على ( أضم، الطائف، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً.
كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل) حتى الساعة 8 مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي مكة وحائل.. و«المدني» يحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.