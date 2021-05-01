شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق «الهدا» احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، منذ قليل، إغلاق طريق الهدا مؤقتاً احترازياً في الاتجاهين. وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أن السبب وراء إغلاق الطريق هو هطول الأمطار الغزيرة، مما يعوق حركة الطريق. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، حتى الساعة 8 مساءً.

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