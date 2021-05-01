شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط المفحط «مهموم» بمحافظة طبرجل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في “طريق المزارع” بمحافظة “طبرجل” بمنطقة الجوف. وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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