شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في جنوب أفريقيا تعلق على حادثة وفاة المواطن الطيار أحمد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق نائب سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا، علي الشهري، اليوم السبت، على وفاة المواطن الطيار أحمد السيسي، في حادث اصطدام طائرتين للتدريب ببعضهما في ضواحي مدينة جوهانسبرج يوم الاثنين الماضي.

وقال علي الشهري، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة “الإخبارية” إن سبب الحادث غير معروف وطاقم الطائرتين المكون من 4 أشخاص لقوا حتفهم مع تصادم الطائرتين، والتحقيقات قد تأخذ مدة شهر.

وتابع الشهري أن سفير خادم الحرمين الشريفين في جنوب أقريقيا، السفير سلطان اللويحان، وجه بالوقوف مباشرةً على موقع الحادث فور تلقي الخبر ومتابعة كافة الإجراءات مع السلطات المختصة والتواصل لحظة بلحظة مع ذوي الفقيد.

وأوضح نائب سفير المملكة لدى جنوب أفريقيا، علي الشهري أن جثمان الفقيد سيصل إلى المدينة المنورة في حوالي الساعة 5 ونصف من مساء هذا اليوم.