"إجراء مباحثات هامة"... وزير خارجية العراق يتوجه إلى روما

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. كما يلتقي حسين، بابا الفاتيكان فرانسيس، لبحث مخرجات زيارته إلى العراق، بوقت سابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين، في دولة الفاتيكان، وفي الدولة الإيطالية".

وأضاف، وزير الخارجية "سيلتقي بابا الفاتيكان، ويبحث معه مخرجات زيارته إلى العراق".

وزار بابا الكنيسة الكاثوليكية السادس والستون بعد المئتين، فرنسيس، العراق، في الخامس من آذار/ مارس الماضي، واستغرقت زيارته أربعة أيام، وهي أول زيارة من نوعها، على الإطلاق.

واهتم البابا فرنسيس، عند إعلانه زيارة العراق، بأن تكون زيارته "رسالة صمود" إلى مسيحيي العراق، الذين يعتبرون من أقدم وأعرق المسيحيين في المنطقة، والذين واجهوا تحديات كبرى؛ بحسب تعبيره.