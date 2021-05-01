شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى فى صورتين جديدتين مع أطفال عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، تجمعه علاقة مميزة بالأطفال فى عائلته، وظهر فى صورتين جدد، يجتمع بأطفال عائلته.

ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، الصورتين التى تجمع والده حاكم دبى، بأطفال العائلة، عبر حسابه الرسمى بموقع الصور "انستجرام"، وعلق عليها :"العائلة"، وذيلها برمز قلب.



الشيخ محمد بن راشد مع أطفال عائلته



حاكم دبى

ومن جهة أخرى كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، عن صور له خلال فترة الطفولة والدراسة، التى جمعته مع شقيقيه مكتوم بن محمد بن راشد، والشيخ الراحل راشد بن محمد، وصور أخرى مع أصدقاء الدراسة، ونشر ولى عهد دبى، الصور عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، صحبها بتعليق: "الأيام الخوالى".