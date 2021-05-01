شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط سائق قاد مركبته على إطارين وبدون لوحات في تبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، ضبط أحد الأشخاص قام بقيادة مركبته على إطارين وبدون لوحات في تبوك.
وقال الإدارة، في تغريدة عبر حسابها “تويتر”: “مرور منطقة تبوك يضبط قائد مركبة قام بنشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته على إطارين وبدون لوحات، معرضًا حياته للخطر”.
وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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