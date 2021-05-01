شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: لا حل في اليمن دون دعم المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنه لا يوجد حل باليمن من دون دعم المملكة العربية السعودية.

وشددت الخارجية الأمريكية، وفقا لـ”العربية”، على ضرورة أن تتوقف مليشيا الحوثي عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن أولوياتها في اليمن تقديم المساعدات الإنسانية، وكذلك التوصل لحل سياسي.