شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة «رجال ألمع» بعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ، يظهر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ،جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.