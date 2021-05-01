شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة «رجال ألمع» بعسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ، يظهر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ،جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة.
كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.
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