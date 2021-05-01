30 يوما جديدة لمروحية ناسا على المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الجمعة، أن المروحية الصغيرة "إنجينيوتي" ستظل في العمل على كوكب المريخ لفترة أطول من المتوقع.



وتمّ تمديد فترة مهمة المروحية الأصلية ومدتها 30 يوما، إلى 30 يوماً أخرى.

وقالت لوري جليز، مديرة قسم علوم الكواكب، إنه "بعد فترة الثلاثين يوما تلك، سنقيم الوضع.. هناك احتمال للبقاء أكثر من ذلك".

وفي الأسبوع الماضي، أجرت "إنجينيوتي" رحلة طيران للمرة الأولى، ما يمثّل أول مرة على الإطلاق تطير طائرة من صنع البشر على كوكب آخر.

وأجرت المروحية الصغيرة، التي تزن نحو 1.8 كيلوجرام، وتعمل بأربع بطاريات ليثيوم، رحلتي طيران أخريين، وحلقت أسرع وأبعد مما حدث من قبل.

وفشلت محاولة طيران رابعة بشكل مبدئي، الخميس، لكن سيتم تكرارها، الجمعة.

ومن المقرر إجراء رحلات طيران أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

ويشهد كوكب المريخ ظروفاً مناخية قاسية حيث تصل درجة الحرارة ليلاً إلى 90 درجة مئوية تحت الصفر، ما قد يمثّل مشكلة بالنسبة للبطاريات.

ونظراً للغلاف الجوي الرقيق للكوكب، تعين على مراوح "إنجينيوتي" أن تدور بسرعة 2537 لفة في الدقيقة، وهي أكثر بكثير عما تحتاجه المروحيات للطيران على الأرض.