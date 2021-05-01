شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماليزيا تعطي الأولوية لتطعيم المعلمين في قوائم لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت ماليزيا تطعيم المعلمين في إطار المرحلة الثانية من حملة التطعيم المضادة لفيروس كوفيد- 19، التي بدأت الأسبوع الماضي لكبار السن ومن يواجهون "خطرا كبيرا" بسبب حالات طبية أخرى.



وقال نائب وزير التعليم ماه هانج سون لدى إعلانه عن الخطة المنقحة إن سلامة المعلمين والطلاب تظل على رأس أولويات الوزارة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وبدأت مرحلة التطعيم الأولى منذ شهرين وشهدت تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد قوات الأمن.

ويأتي قرار تطعيم المعلمين وسط ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وسجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة ما يقرب من 3800 حالة إصابة جديدة، في اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات 3000 حالة.