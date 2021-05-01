الهند تعتزم استيراد 450 ألف قارورة من ريمديسيفير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

في بيان يوم الجمعة، قالت وزارة المواد الكيماوية والأسمدة الهندية، التي من ضمن اختصاصاتها قسم الصيدلية، إن الشحنة الأولى وتضم نحو 75 ألف قارورة من عقار "ريمديسيفير" من المقرر أن تصل الهند، وذلك ضمن جهودها لتعويض النقص في الذي تعانيه جهة هذا الدواء المضاد للفيروسات.



ووفقاً لصحيفة "ذاهندو"، طلبت شركة حكومية تدعى HLL Lifecare، حوالي 450 ألف قارورة من ريمديسيفير من شركة جلعاد ساينسز بأمريكا وشركة الأدوية المصرية "إيفا فارما"، ومن المتوقع أن ترسل الشركة الأمريكية ما بين 75 ألف إلى 100 ألف قنينة في اليوم أو اليومين المقبلين، وفقاً لبيان رسمي. كما أعلن أنه سيتم توفير 100 ألف قارورة أخرى قبل أو بحلول 15 مايو.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية قد عززت الطاقة الإنتاجية من Remdesivir في البلاد. وفي 27 أبريل، زادت الطاقة الإنتاجية للمصنعين المحليين السبعة المرخصين لإنتاج العقار. ومن جهة أخرى، حظرت الحكومة تصدير "ريمديسيفير" لتعزيز توافره في البلاد.