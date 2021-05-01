الخارجية السودانية: محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية إجراء يسمم مناخ العلاقات

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الوزارة في بيان أن "التنصل عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، إجراء يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار، التي تأسست عليها العلاقات السودانية الإثيوبية لقرون"، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وأوضحت الخارجية السودانية في البيان أن إدعاء إثيوبيا بأن الاتفاقيات المعنية "إرث استعماري" هو مغالطة للوقائع التاريخية، مشيرا إلى أن إثيوبيا كانت دولة مستقلة وقت إبرام هذه الاتفاقيات.

وتابع البيان "كما لا نحتاج أن نذكر إثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل عن الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول، الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات."

وحذرت الخارجية السودانية من أن الاستمرار في عرقلة التفاوض لفرض سياسات الأمر الواقع لا يخدم حسن الجوار وأمن الإقليم.