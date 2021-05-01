أتى على المبنى بالكامل... كواليس حريق كنيسة مارمينا غرب القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المطرانية في بيان: "شب حريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً الجمعة بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة"، بحسب "بوابة الأهرام".

وأضافت: تم إبلاغ الأجهزة المعنية وقاموا بإرسال سيارات الإطفاء وقام أهالي المنطقة بمساعدة رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق".

وأسفر الحريق عن بعض حالات الاختناق بين من شاركوا في الإطفاء وتم نقلهم إلى المستشفى، بحسب البيان.

وقالت المطرانية إن "النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة في الأربعة طوابق"، لافتة إلى أن الأجهزة المعنية تقوم حاليًا بالفحص للوقوف على أسباب الحريق.

في سياق متصل، أمرت النيابة العامة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بانتداب الأدلة الجنائية لبيان أسباب حريق كنيسة مارمينا.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الحريق لم يسفر عن سقوط أي ضحايا بين الزائرين أو العاملين بالكنيسة، وأن الحادث أسفر عن تعرض 25 فرداً للاختناق جراء تصاعد الأدخنة، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن".

في سياق متصل، قال محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة العمرانية، بأن البداية كانت بتلقيهم اتصالات هاتفية من أهل المنطقة، تؤكد اندلاع حريق بكنيسة مارمينا، وفور معرفته انتقل إلى موقع الحادث.

وأكد عمارة أن نتيجة الحادث كانت 25 إصابة تم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين، وتم خروج 23 ووجود حالتين فقط بالمستشفى ولم يتم سقوط ضحايا.

وتابع أن "جميع أهالي المنطقة شاركوا بالمساعدة في السيطرة على الحريق، ولم يكن هناك فرق بين مسلم أو مسيحي، فالجميع كان يدا واحدة".

ولفت إلى أن الحريق بدأ في الدورين الثاني والثالث بمبنى الكنيسة، وبالفعل تم السيطرة عليه، حيث تحرك الأهالي في البداية حتى وصول قوات الدفاع المدني والتي دفعت بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

من جانبه، قال وليد ماهر أحد شهود العيان للصحيفة إن الحريق نشب في مبنى للخدمات يحمل اسم البابا كيرلس السادس ويقع أمام الكنيسة، لافتا إلى أنه كان "حريقا ضخمًا لا يعلمون كيف نشب ومن أين بدأ ولكن كل شيء تحول إلى رماد في ثوان"، وفق قوله.