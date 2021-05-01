اخبار الخليج

حاكم دبى يطلق المرحلة الأولى من مشروع وادى تكنولوجيا الغذاء.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يطلق المرحلة الأولى من مشروع وادى تكنولوجيا الغذاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، صباح اليوم، السبت، المرحلة الأولى من مشروع وادى تكنولوجيا الغذاء فى دبى، لتكون مدينة جديدة من مدن دبى التخصصية تحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية.

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

وقال حاكم دبى، عبر حسابه على تويتر: "أطلقنا بحمد الله مشروعاً تنموياً جديداً بدبى، وادى تكنولوجيا الغذاء -المرحلة الأولى، مدينة جديدة من مدن دبى التخصصية ستحتضن شركات الزراعة والغذاء التخصصية وستضم مركزاً للأبحاث ومقرات للشركات ومخازن لوجستية ومناطق للزراعة العمودية والمائية وغيرها".

 

 

وأوضح بن راشد: "حجم تجارة الغذاء لدينا تتجاوز 100 مليار درهم سنويا، نحن ملتقى عالمى لوجستى لتجارة الغذاء، وسنعمل على تطوير بيئة عمل جديدة لهذا النوع من الشركات لتطور تقنيات زراعية جديدة وترسخ أمننا الغذائى المستقبلى".

2
 

من جانبها، قالت مريم المهيرى، وزيرة دولة للأمن الغذائى والمائى، عبر حسابها على تويتر أيضا، إن مشروع وادى تكنولوجيا الغذاء هو خطوة رائدة لتعزيز الأمن الغذائي، يترجم رؤية الشيخ محمد بن راشد، فى استشراف المستقبل وتصميمه وصناعته، وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

1
 

 

E0SdvWMVEAMCL5n
 

 

E0SdvXhVEAELi8i
 

 

E0SdvWsUUAAG4xz
 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا