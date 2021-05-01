حقق ملايين المشاهدات.. فيديو لدجاجة تطارد كلبا على طريقة توم وجيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حقق مقطع فيديو تقوم فيه دجاجة بمطاردة كلب ملايين المشاهدات، في مشهد ذكر بعروض الرسوم المتحركة "توم آند جيري".



وفي مقطع الفيديو، الذي نشره مستخدم باسم StrictlyChristo عبر منصة "تويتر" يمكن رؤية دجاجة تطارد كلبًا حول كومة من الألواح الخشبية في الحديقة.

وعندما يتوقف الكلب للتحقق مما إذا كانت الدجاجة قد توقفت عن مطاردته، تأتي الدجاجة مندفعة نحوه، ثم يتمكن الكلب من تفادي الطائر الذي يقفز في الهواء بطريقة كوميدية.

شارك مستخدم تويتر مقطع الفيديو، إلى جانب تعليق توضيحي: "أفضل لعبة مطاردة على الإطلاق".

وأضاف: "كيف لا تبتسم عندما يقفز الكلب خوفا من الدجاجة؟ إنهم يستمتعون كثيرًا".

ويبدو أن الكثير من الناس أعجبوا بمقطع الفيديو، إذ حقق أكثر 5 مليون مشاهدة، وأكثر من 185 ألف إعجاب، وأعيد نشره أكثر من 48 ألف مرة.

وعلق أحد مستخدمي تويتر:"إذا لم يفز هذا المقطع بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير، فهناك خطأ ما".

وأضاف مستخدم آخر الوضع كان "مثل الرسوم المتحركة الواقعية".