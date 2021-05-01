الرئيس الموريتانى يهنئ العمال ويعد بإرساء المساواة وتكافؤ الفرص

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ليل الجمعة/السبت، العمال الموريتانيين بمناسبة اليوم العالمي للعمال، واصفًا إياهم بأنهم «عماد البناء والتنمية».

وقال ولد الغزواني في تغريدة على تويتر: «بمناسبة فاتح مايو، اليوم العالمي للعمال، أحييكم وأهنئكم عمالنا الأعزاء، عماد البناء والتنمية».

وأضاف مخاطبا العمال: «أؤكد لكم صادق عزمنا على العمل معكم -سويا- لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ولإرساء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص».

من جهة أخرى ألقى وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة كامارا سالوم محمد، خطابًا موجهًا إلى العمال، قال فيه إن الحكومة مصممة على «توفير الظروف الأفضل للعمال».

واستعرض الوزير ما قال إنها «إجراءات مهمة لتفعيل سوق العمل ودعم العمال»، قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى «عدد من الإنجازات خاصة في الجانب الاجتماعي في اطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأضاف أن الأولوية لدى الحكومة هي «خلق إطار للتشاور بغية ضمان حقوق الشغيلة»، مشيرًا إلى الشروع في «مراجعة نظام للحماية الاجتماعية في القطاعين الخصوصي والعمومي».

واعتبر الوزير أن العيد العالمي للعمال «مناسبة فريدة للقاء والحوار بين مختلف الشركاء لتقييم المكتسبات وفتح آفاق جديدة كفيلة بتحسين أوضاع العمال»، وفق تعبيره.

وكانت النقابات العمالية قد ألغت مسيراتها السنوية، في فاتح مايو، وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولكنها ستعقد مؤتمرات صحفية وتسلم عريضتها المطلبية للحكومة.