شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. حار فى السعودية والكويت وصحو فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تستمر السعودية فى موجة الحر، وكذلك الكويت بينما تشهد الإمارات طقس صحوا.

السعودية:

ويستمر الطقس فى السعودية اليوم السبت حار نسبياً في شمال المملكة وصولاً لحائل كما وتستمر الاجواء حارة في باقي المناطق ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويتوقع ان تستمر الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار على اجزاء من جنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، وتكون الهطولات غزيرة احياناً وتترافق بتساقط زخات البَرَد في بعض من هذه المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة في حين تكون شرقية الاتجاه في غرب المملكة.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

وفى المساء يكون مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

الامارات:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارات أن يكون الطقس السبت صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وشمالاً خاصة بعد الظهر ومائلا للحرارة نهارا.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.