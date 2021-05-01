طال انتظارها.. تليغرام يكشف عن ميزة مهمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف بافل دوروف، مؤسس تطبيق "تليغرام"، عن ميزة مهمة وعملية سيزود بها التطبيق قريبا.



وستزود تطبيقات "تليغرام" بميزة جديدة تمكّن المستخدمين من إجراء مكالمات الفيديو الجماعية، وستتمتع هذه الميزة بمعايير ممتازة من حيث الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.

وكتب دوروف: "مشاركة الشاشة، وإلغاء الضوضاء، ودعم أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية- كل هذا يمكن أن يتوقعه المستخدمون مع أداة اتصالات الفيديو الجماعية القادمة في تليغرام، وأضف إلى ذلك السرعة وتشفير البيانات".

وأوضح أنه "سيكون بإمكانكم الوصول على الفور لجميع محادثاتكم عبر تليغرام من الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية من خلال متصفح الويب، ولن تكون هناك حاجة لعمليات التحميل أو تنزيل التطبيقات للوصول إلى هذه المحادثات".

وأفاد بأن إصدارات الويب من "تليغرام" ستتفوق على إصدارات التطبيقات المنافسة، وأن شركته تختبر حاليا وظائف اتصالات الفيديو الجماعية لإضافتها لهذه الإصدارات قريبا، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن دوروف كان قد أعلن في وقت سابق أن العام الجاري سيشهد ظهور الدعايات والإعلانات المدفوعة، لكن جميع خدمات التطبيق المتعلقة بالرسائل ستكون خالية من الإعلانات، وستظهر الإعلانات فقط في القنوات العامة على التطبيق.