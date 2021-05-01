باحثون يطورون طلاء فائق البياض بديل محتمل لمكيفات الهواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طور باحثون من جامعة «بيرديو» الأمريكية طلاءً جديداً فائق البياض يعكس 98.1 في المئة من أشعة الشمس ويمكن أن تحافظ على برودة الأسطح بمعدل 19 درجة فهرنهايت أقل من البيئة الخارجية المحيطة. ويعد مثل هذا الطلاء، وفقاً لموقع «سميثسونيان ماغ» بأن يبدأ يوماً ما بالمساعدة على مواجهة الاحتباس الحراري وتقليل الاعتماد على مكيفات الهواء. وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون متوافراً على الأرجح للشراء في العام أو العامين المقبلين.



ونشر فريق العلماء في دائرة الهندسة الميكانيكية للجامعة الأمريكية نتائج بحوثه في مجلة (ACS Applied Materials & Interfaces). وكتب زيولين رووان، أستاذ الهندسة الميكانيكية أحد المشرفين المشاركين في الدراسة: «يمتص الطلاء الذي لدينا 1.9 في المئة فقط من أشعة الشمس في حين أن أنواع الطلاء التجاري الموجودة تمتص من 10 إلى 20 في المئة»، وفقا للبيان.

ويسجل الطلاء تطوراً ملحوظاً عن تلك المقاومة للحرارة علماً أن أفضلها يعكس بين 80 و90 في المئة فقط من أشعة الشمس بحسب رووان. ويجعل ذلك الطلاء الجديد الأكثر تبريداً إذ يعكس أشعة الشمس كافة ويرسل الحرارة ما تحت الحمراء بعيداً عن السطح فيؤمن قوة تبريد تقدر بـ113 واطاً لكل متر مربع. ويؤكد رووان أن «الطلاء يمكن أن يخسر الحرارة من خلال انبعاثاته الخاصة بحيث يبعث الحرارة إلى الفضاء العميق. ويخسر بالتالي من الحرارة أكثر مما يكتسب».