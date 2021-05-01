عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دخل قانون صيني يهدف إلى منع هدر الطعام حيز التنفيذ أمس بعد تمريره يوم الخميس. وهذا يعني أن الطلبات الزائدة التي يتم تقديمها من خلال خدمات إعداد الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف يوان (1545 دولاراً). ويجري حالياً السماح أيضاً لخدمات تقديم الطعام بفرض رسوم على العملاء إذا تركوا وراءهم كميات كبيرة من بقايا الطعام.



وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية «سي جي تي إن» أن القانون الجديد جاء كرد فعل على الكميات المتزايدة من الطعام التي يتم التخلص منها في الصين. وفي قطاع خدمات المطاعم وحده بالبلاد، يجري هدر حوالي 10 مليارات كجم من الطعام سنوياً.