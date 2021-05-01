عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السودان يعلن تفاصيل رحلة ليبيا بمطار الخرطوم ويلاحق ركابها جنائيا

السبت 1 مايو 2021

الخليج 365

أعلن السودان، الجمعة، تفاصيل ما جرى في رحلة جوية قادمة من ليبيا بمطار الخرطوم الدولي، مؤكدا أنه سيلاحق ركابها ”جنائيا“؛ لمخالفتهم إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا، واعتدائهم على كوادر المطار.



وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان، إنه تبين أن 40 من ركاب الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأفريقية والقادمة من معيتيقة في ليبيا في الرحلة التي كانت تحمل 258 راكبا، الجمعة، ”غير مستوفين للاشتراطات الصحية، وأن 13 منهم لا يوجد لديهم فحص أو فحص غير مقبول (لكورونا)“.

وأضافت الوزارة أنه ”عند استلام جوازات المسافرين لحصرهم وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإعادة الفحص، قام عدد من الركاب بالهجوم على كوادر وحدة الحجر الصحي بمطار الخرطوم الدولي والتشابك بالأيدي“.

وأشارت إلى أن ”14 راكبًا سحبوا جوازاتهم عنوة، وتم إيقافهم عبر سلطات الجوازات، إلا أنهم تسربوا مع ركاب الرحلة التالية وخرجوا من المطار“.

وأفاد البيان بأن ”26 راكبا خربوا وهشموا زجاج الأبواب والنوافذ في المطار، واعتدوا بالضرب على الكوادر الصحية فيه“.

وأوضحت الوزارة أنه ”أثناء إجراءات الاتصال بالفندق للحجر الصحي تسرب أيضا 13 راكبا، حيث وصل منهم إلى فندق الحجر الصحي فقط 13 شخصا“، مبينة أنه ”تمت إعادة فحص كورونا لهم وتم التحفظ على جوازات بقية الركاب“.

وشرعت إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم، بحسب البيان، في ”اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية وفتح بلاغات جنائية، وتقديم الجناة ومخالفي الضوابط الصحية للعدالة“.