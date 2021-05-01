قتلى في صفوف قوات البيشمركة إثر هجوم لـ"داعش" شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، شن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هجوما مسلحا على سواتر قوات البيشمركة على التلال المطلة على طريق التون كوبري بقضاء الدبس قرب قرية بركاني بمحافظة كركوك شمالي بغداد.

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وأكد المصدر، أن الهجوم الإرهابي فجر اليوم، أسفر عن قتلى في صفوف قوات البيشمركة، منوها إلى وصول تعزيزات القوات من البيشمركة إلى موقع الهجوم.

وفي وقت سابق مساء يوم أمس الجمعة، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 4 مقاتلين من الجيش العراقي إثر اعتداء أستهدف سيارة عسكرية بقضاء الطارمية، شمالي بغداد.

وأفادت الخلية، بإن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي، مما أدى الى استشهاد 4 مقاتلين كمعلومات أولية عن الحادث منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.