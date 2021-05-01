شكرا لقرائتكم خبر عن دول أوروبية تدعو إسرائيل لتسهيل إجراء الانتخابات بالأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا الجمعة، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات البرلمانية التى كانت مقررة فى مايو وحثته على تحديد موعد جديد على وجه السرعة.

وذكرت الدول الأربع فى بيان مشترك "ندعو السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد انتخابات جديد في أقرب وقت ممكن وندعو "إسرائيل" إلى تسهيل إجراء مثل هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وفقا للاتفاقيات السابقة".