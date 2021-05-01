عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. لقاح كورونا من الشوكولاتة أحدث صيحات العلاج

السبت 1 مايو 2021

الخليج 365

في إطار سعي الجميع إلى العثور على علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو لقاح للوقاية منه، ظهرت الآن حقن الشوكولاتة في بلجيكا.



وتعمل شركة بلجيكية لصنع الشوكولاتة، كانت تضع العام الماضي كمامات بيضاء على حلوى في هيئة أرانب، على صنع قوالب كبيرة من الشوكولاتة في شكل محقن لمواكبة الاتجاه المتعلق بوباء فيروس كورونا.

ومع تكثيف بلجيكا لحملتها للتطعيم ضد مرض كوفيد-19، تقوم شركة (كاكاوتري) المتخصصة في صناعة الحلوى بالترويج للفوائد الصحية الطبيعية للشوكولاتة "كلقاح" وفقا لرؤيتها الخاصة.

وقالت مالكة الشركة جينيفييف تريبانت "إنه رمز للأمل، وذلك هو ما جعلني أقرر أن أصنع لقاح (الشوكولاتة)".

وأضافت تريبانت: "للقاح الشوكولاتة عدد ضخم من الآثار الإيجابية ... فهو مضاد للاكتئاب، ويحوي عنصر المغنيسيوم. كما أن لها مزايا كثيرة، كما هو معروف".

وتقع (كاكاوتري) في قرية لونزيه التي تقع على بعد نحو 45 كيلومترا جنوبي بروكسل.