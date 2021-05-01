عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ريدمي تكشف رسميا عن مواصفات Note 10S وسعره صور

السبت 1 مايو 2021

الخليج 365

كشفت شركة ”ريدمي“ الصينية رسميا عن هاتفها المنتظر ”نوت 10 إس“، وعن مواصفاته وسعره.



ووفقا لموقع ”ريدمي“ الرسمي، يحتوي هاتف ”نوت 10 إس“ على شاشة ”AMOLED“ مقاس 6.43 بوصة ”+FHD“ بدقة عرض ”2400×1080“ بكسل.

وتأتي الشاشة بطبقة حماية من ”غوريلا غلاس“ الجيل الثالث وكثافة بكسلات 409 بكسل لكل بوصة، ومستشعر بصمة على جانب الهاتف.

وبالنسبة لسعة التخزين، يأتي ”ريدمي نوت 10 إس“ بخيارات متعددة للتخزين، حيث يتضمن ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 6/8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64/128 جيجابايت، ويدعم تركيب كارت ميموري خارجي، وتبلغ أبعاد الهاتف 160.5×74.5×8.3 ملم، ويدعم شريحتي ”Sim“.

زودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بمعالج ميديا تيك ”Helio G95“ بمعمارية 12 نانومتر، وهي تدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الرابع 4G، ومعالج رسوميات ”Mali-G76 MC4“.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وأخرى 8 ميجابكسل بزاوية عريضة، وعدسة ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وأخيرة رابعة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فتأتي بثقب في منتصف الشاشة بدقة 13 ميجابكسل، وتدعم تقنية ”HDR“ والتقاط مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، فضلا عن بطارية سعتها 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.

يعمل الجهاز الجديد بنظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة MIUI 12، ويتوفر بالألوان الأزرق والرمادي والأبيض، ويبلغ سعره 230 دولارا.