الدفاع اليمنية: قتلى من "الحوثيين" وتدمير عتاد في هجوم خاطف غرب مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"أن"وحدة من قوات الجيش الوطني، نفّذت الجمعة، هجوما خاطفا استهدف قدرات الحوثيين في جبهة المشجح غربي مأرب، تمكنت خلاله من تدمير العيارات والمدفعية التابعة لهم ومقتل كل طاقمها".

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وأضاف أن "مقاتلي الجيش عادوا إلى مواقعهم السابقة بسلام بعد نجاحهم في تنفيذ الهجوم في عمق الحوثيين خلف خطوط النار في جبهة المشجح".

وأشار إلى "استهداف مدفعية الجيش الوطني تجمعات للحوثيين وكبّدتهم خسائر في العتاد والأرواح".

إلى ذلك، "قصف طيران التحالف العربي تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية في مأرب، أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم"، حسب الجيش اليمني.

في المقابل، قال تليفزيون "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين، إن طيران التحالف العربي نفذ 7 غارات على مديرية صرواح غربي مأرب، دون تفاصيل عن الخسائر الناجمة عنها.

والخميس، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة أكثر من 17 مسلحا من الحوثيين، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر التابعة لهم، اثر تنفيذ قواته عملية استدراج للجماعة في جبهة المشجح غربي مأرب.

وتشهد محافظة مأرب، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.