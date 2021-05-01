شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترسل معدات طبية إلى الهند لدعمها فى مواجهة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت مملكة البحرين معدات طبية وأكسجين إلى الهند؛ لدعمها فى مواجهة الظرف الصحى الاستثنائى جرّاء جائحة فيروس كورونا، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء المنعقد فى جلسته الأخيرة، حيث يأتى هذا الدعم فى إطار إسناد جهود التعامل مع الجائحة فى الهند ضمن أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأعربت حكومة مملكة البحرين، عن تضامنها مع الهند فى ظل ما تشهده من تداعياتٍ للجائحة، والذى يأتى تجسيدًا لمستويات العلاقات الثنائية المتميزة فى جميع المجالات، مؤكدةً مواصلتها دعم مختلف الجهود الدولية للتصدى للفيروس والحد من انتشاره، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.