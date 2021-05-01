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شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتهما احترازات «كورونا».. إغلاق مركزين تجاريين بـ«الشمالية» و«نجران» تسببا في ازدحام العملاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أغلقت وزارة التجارة مركزين تجاريين في منطقتي الحدود الشمالية ونجران، وذلك لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية التي تسببت بازدحام العملاء.
وأوضحت التجارة عبر حسابها بتويتر، أن عدد العملاء قد تجاوز الطاقة الاستيعابية بإجمالي عدد 4 آلاف متسوّق.
وأشارت إلى أنه سوف يتم إحالة المعلنين المخالفين في “سناب شات” لشرطة المنطقة، وإيقاع العقوبة النظامية على المنشآت.
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