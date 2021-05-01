شكرا لقرائتكم خبر عن خيارات متنوعة لإفطار وسحور رمضان.. دليل صحي جديد من «الغذاء والدواء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليل صحي لخيارات متنوعة لإفطار وسحور رمضان. وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون وجبة الإفطار والسحور متوازنة وتحتوي على جميع العناصر الغذائية. واستعرضت الهيئة في الدليل أسماء وجبات يمكن إعدادها للإفطار أو السحور فضلا عن نصائح صحية متعددة. للاطلاع على دليل الهيئة الصحي لخيارات ووجبات إفطار وسحور رمضان اضغط (هـنـا)

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