خبراء مصريون: أعراض كورونا تغيرت والفيروس بات يؤثر على حاسة السمع

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات لموقع "مصراوي"، أنه الأطباء لاحظوا الأعراض الجديدة، بعدما كانت الأعراض الأولية للإصابة تتمثل في مشاكل تنفسية مثل الكحة وضيق التنفس، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، وهي الأعراض الأكثر شيوعا.

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وأضاف أن الأطباء لاحظوا شكاوى من آلام في البطن وقيء وإسهال وأعراض جهاز هضمي، ووجود طفح جلدي، واحتقان في العينين، وضعف حاسة الشم والتذوق التي باتت من الأعراض الرئيسية، مشيرا إلى ظهور أعراض جديدة منها ضعف السمع، والإحساس بالوهن وعدم التركيز.

من جانبه قال الدكتور خالد سمير أخصائي الأمراض المناعية لصحيفة "الدستور" المصرية: "هناك العديد من المصابين الذين يكونوا حاملين للمرض بدون أي أعراض، ويسببون الانتشار السريع للمرض لنقلهم العدوى من دون علمهم ومعظمهم من الأطفال".

وأضاف أنه حتى الآن، كل الأعراض المرصودة من مرضى وباء فيروس كورونا المستجد، لا تزال صداع وكحة جافة دون حرارة، ويصاحبها تأخر حاسة الشم والتذوق، لكنه أشار إلى أعراض جديدة بدأت تظهر على بعض المرضى.

وأوضح أن من بين هذه الأعراض، التهابات واحمرار العين وتورم أسفل العين والتهابات جلدية مثل الحساسية، والتي تكون ناتجة عن استثارة الجهاز المناعي، فضلا عن أعراض الجهاز الهضمي كالإسهال والتلبك المعوي.

وتابع أن أعراض الموجة الثالثة تزيد فيها حالات الصداع والآلام العضلية وتكسير الجسم والخمول والالتهابات الرئوية، مع فقدان حاسة السمع.

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الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، قالت إن أعراض فيروس كورونا في الموجة الثالثة لانتشار الفيروس تغيرت عما كانت عليه في الماضي.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أنه في الموجة الأولى كانت أهم الأعراض ارتفاع الحرارة والكحة وضيق النفس، لكن مع تحورات الفيروس بدأت الأعراض تتغير، ليصبح بعضها مرتبطا بالجهاز الهضمي.

وأشارت إلى أن طريقة ظهور الإصابة أصبحت مختلفة، فقد يحدث ألم بالحلق و"همدان" في الجسم، بجانب "دوخة وزغللة" واحمرار في العين.

في وقت سابق، قالت وزير الصحة المصرية، هالة زايد، إن هناك أعراضا جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا، منها التهاب شديد بغشاء العين، وانتشار طفح جلدي، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذلك تعب وأوجاع شديدة بالجسد.

تجاوزت إصابات كورونا في مصر، هذا الأسبوع، حاجز ألف إصابة للمرة الأولى منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني، وحذر مستشار الرئيس المصري، محمد عوض تاج الدين، المواطنين من عدم الالتزام بالقيود المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه "إذا لم يلتزم الشعب بالإجراءات ستضطر الدولة للإغلاق".

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فيما قالت وزيرة الصحة، الأربعاء، إن معدل الإصابات الأسبوعية، المسجلة خلال الأسبوع الوبائي الحالي ارتفع إلى 5845 حالة، مقارنة بـ1248 حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي.

وأوضحت أن ذلك يقارب زيادة 5 أضعاف تقريبا، منوهة في الوقت ذاته إلى أن محافظات؛ القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.

من جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايدا متسارعا فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

ووجه مدبولى جميع الوزارات والجهات المعنية، باتخاذ اللازم لمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التى تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة الوباء وغلقها فورا.