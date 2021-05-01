مقتل 4 من عناصر الجيش العراقي شمالي بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو – سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان: "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي".

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وأضاف البيان أن الانفجار "أدى إلى استشهاد 4 مقاتلين، كمعلومات أولية"، لافتا إلى "أن التفاصيل ستنشر لاحقاً".

يذكر أن العديد من المناطق العسكرية والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد وخارجها تتعرض إلى هجمات صاروخية تتكرر من وقت إلى آخر.

وتزايدت في الفترة الماضية، حدة العمليات التي تنفذها مليشيات مسلحة ضد المقار الدبلوماسية ومواقع التحالف والولايات المتحدة في العراق، ولم يسفر معظمها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وهو الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول أهداف تلك العمليات ومن يقف ورائها.